Grande giornata oggi venerdì 19 a Cavaglià dove sarà tagliato il nastro per l'inaugurazione dell'ampliamento della Casa dell Salute di Cavaglià.

L'appuntamento è alle 17 in Comune, nella sala convegni, dove ci sarà una brave conferenza di presentazione. Seguirà la cerimonia nei locali ampliati alle 18 in via Pella, e per l'occasione è prevista una visita degli stessi.