Giornata della Memoria, a Biella cerimonia in Prefettura

Il prossimo 27 gennaio ricorre la “Giornata della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. Per l’occasione, la Prefettura di Biella ha promosso e coordinato una cerimonia, che si terrà presso il Palazzo del Governo venerdì 26 gennaio, alle 10.30, quale momento di riflessione per tenere viva la memoria di quei tragici eventi.