Fondazione FILA Museum-Fondazione CRB, siglato accordo per sviluppo del Biellese (foto di Matta Baù per newsbiella.it)

Stamattina Fondazione FILA Museum e Fondazione Cassa di Risparmio di Biella hanno sottoscritto un protocollo d’intesa volto a sostenere iniziative di rilevanza sociale sul territorio Biellese attraverso un percorso comune di co-programmazione e co-progettazione. La collaborazione tra le due fondazioni Biellesi, attraverso un tavolo operativo congiunto, è mirata a sviluppare interventi efficaci in diversi ambiti: l’educazione, la cultura e lo sport.

“La Fondazione collabora da anni con Fondazione FILA Museum con la quale ha una mission comune sul tema dell’inclusione attraverso lo sport e l’educazione”, commenta il Presidente di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella Michele Colombo. “Oggi grazie a questo protocollo la collaborazione tra i due enti potrà crescere e rafforzarsi in una cornice condivisa di buone prassi comuni”. Marta Benedetto, Vicepresidente di Fondazione FILA Museum a Biella, afferma “L’attività congiunta insieme a Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ci permetterà di essere più efficaci nel raggiungimento degli obiettivi di sostegno sociale che ci porremo, ottimizzando le risorse messe in gioco, nel rispetto di un’etica d’impresa condivisa e nell’ottica della creazione di valore condiviso per il territorio che ospita entrambe le fondazioni”.

Attraverso lo scambio di informazioni, il supporto coordinato e l’utilizzo di prassi comuni, l’intesa tra Fondazione FILA Museum e Fondazione Cassa di Risparmio di Biella avvierà percorsi di approfondimento sul contesto biellese, per indirizzare il suo sostegno a realtà meritevoli già esistenti. Inoltre, sosterrà l’educazione allo sport quale veicolo di inclusione sociale e sviluppo delle attitudini della persona. Ancora, l’intesa darà luogo ad attività di comunicazione e promozione che permettano di valorizzare il territorio e la cultura biellese sia a livello locale sia in contesti nazionali. Un gruppo di lavoro congiunto proporrà annualmente gli ambiti e le azioni realizzate in partnership. Le attività già pianificate per l’anno in corso: gennaio vedrà l’organizzazione di un evento dedicato al curling per le scuole della Città di Biella, si proseguirà con “Conoscersi con un sorriso”, un progetto annuale di Fondazione FILA in collaborazione con servizi sociali e Polizia di Stato.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella proporrà una nuova edizione del progetto “Famiglie a teatro”, una serie di spettacoli teatrali per famiglie in programma tra fine aprile ed inizio giugno presso Palazzo Gromo Losa. Verrà potenziato il progetto Muse a Olimpia attraverso una Festa di fine scuola presso il giardino di Città Studi con il coinvolgimento delle associazioni sportive partner. Verrà rafforzato il Bando Sport, aperto in primavera, con l’obiettivo di coordinare gli interventi delle due Fondazioni sul territorio a supporto delle associazioni sportive per l’attività non professionistica giovanile.