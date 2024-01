Ha una gabbia trappola per fauna selvatica nel giardino di casa, multata una donna

Ieri pomeriggio una pattuglia del Nucleo Carabinieri Forestale di Biella, congiuntamente a militari del NIPAAF del Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Biella, hanno accertato in un comune del Cossatese, all'interno del giardino di una proprietà, la presenza di una gabbia trappola di metallo per fauna selvatica.

Da accertamenti immediatamente svolti si è contestato che tale oggetto era detenuto in assenza delle previste autorizzazioni. L’autore della violazione è stato identificato in una donna del 1974. I militari operanti hanno eseguito un sequestro amministrativo della gabbia trappola a carico della sopracitata. Veniva altresì contestata la sanzione amministrativa, per detenzione di trappola per fauna selvatica in assenza di autorizzazione per un importo pari a 1000 euro.