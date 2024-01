Questa mattina, giovedì 11 gennaio, poco prima delle 10.00, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Biella è intervenuta a Biella, in via Pettinengo, per un tubo del gas che è stato tranciato da materiale che è stato disperso da un camion.

In attesa del tecnico hanno provveduto a tamponare la perdita ed al suo arrivo si è provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

Sul posto anche la Polizia Locale, che ha gestito la viabilità.