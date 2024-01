Lancio di pietre verso spogliatoi, la nota di Biella Next: "Ferma condanna"

Riceviamo e pubblichiamo:

“Apprendiamo con amarezza la notizia che durante una partita di una nostra squadra giovanile ci siano stati episodi di lancio di pietre da parte di ignoti (né tesserati né famigliari né abituali supporter delle nostre squadre) verso gli spogliatoi della squadra di casa. In queste ore, assieme all'altra società coinvolta, stiamo collaborando per individuare i colpevoli dell'accaduto attraverso immagini e video.

Nella speranza di individuarli in tempi brevi, Biella Next condanna senza se e senza ma ogni episodio di violenza fisica e verbale sui campi da basket, ancora di più in una partita di settore giovanile. Lavoriamo quotidianamente per trasmettere i valori dello sport ad atleti e famiglie e per combattere l’indubbio disagio e frustrazione che si cela dietro questo episodio commesso da ragazzini poco più o poco meno che maggiorenni. Non lasceremo tuttavia che questi brutti episodi possano rovinare quanto di bello lo sport può dare alle persone ed al territorio”.