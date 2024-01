Casapinta, 19enne in ospedale dopo lo scontro tra due auto

È finita in ospedale la passeggera di 19 anni che, nella serata di ieri, 7gennaio, è rimasta coinvolta in un incidente stradale. A scontrarsi due auto, intorno alle 21.15, a Casapinta: indenne non solo il conducente accanto a lei, un biellese di 29 anni, ma anche l'altro guidatore di 69 anni. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza alla ferita.

A Vigliano Biellese, invece, due automobilisti hanno compilato il modello cid, a seguito di un sinistro. Il fatto è avvenuto lungo via lungo Cervo.