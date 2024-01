Auto centra cordolo del marciapiede e finisce contro due mezzi in sosta (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Incidente stradale a Sandigliano, con tre mezzi danneggiati. È il bilancio del sinistro avvenuto poco dopo le 18 di oggi, 2 gennaio, in via Gramsci.

Stando alle prime ricostruzioni, un'auto avrebbe centrato il cordolo del marciapiede e sarebbe finita contro due mezzi in sosta. Sul posto, oltre ai Carabinieri per i rilievi di rito, anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza.