Carcere Biella, intervento di ristrutturazione delle griglie. Esulta SINAPPE: “Risolto problema dopo quasi 25 anni”

“Dopo quasi 25 anni abbiamo finalmente risolto il problema. A seguito delle numerosissime segnalazioni del SINAPPE circa il cedimento delle griglie, davanti all'istituto di Biella, che hanno causato danni a diverse autovetture, nella giornata di ieri si è giunti al bramato intervento di ristrutturazione delle stesse”. A scriverlo, in una nota stampa, il segretario nazionale Raffaele Tuttolomondo.

E aggiunge: “Grazie all'azione posta in essere dall'assessore ai Lavori Pubblici Davide Zappalà da oggi il passaggio delle auto dei poliziotti penitenziari e dei mezzi dell'amministrazione avverrà in completa sicurezza. Insieme agli agenti di Polizia Penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Biella ringraziamo l'assessore di FdI Zappalà per essersi mostrato presente e vicino alle problematiche del personale”.