Il Piemonte in Canada: confronto con il Québec al forum sull’aerospazio

Il Piemonte rafforza il dialogo con il Québec in occasione dell’International Aerospace Innovation Forum di Montréal. Al centro del bilaterale tra l’assessore Andrea Tronzano e il ministro delle Relazioni internazionali Christopher Skeete, la volontà di sviluppare collaborazioni nei settori strategici.

«Il Canada rappresenta molto più di un partner commerciale – ha dichiarato Tronzano –. Condividiamo una forte affinità sull’innovazione e il Québec si conferma un interlocutore prezioso per la sua capacità di coniugare tradizione industriale e crescita sostenibile».

La missione coinvolge istituzioni e sistema della ricerca, tra cui Politecnico di Torino, Università degli Studi di Torino e Università del Piemonte Orientale, con l’obiettivo di rafforzare le sinergie nei campi dell’aerospazio, dell’intelligenza artificiale e delle scienze della vita. Presente al forum anche Thales Alenia Space.

«Abbiamo avuto conferma della compatibilità tra i nostri sistemi economici, capaci di integrare produzione, ricerca e formazione», ha aggiunto Tronzano.

Per la vicesindaca di Torino Michela Favaro, l’attenzione del Québec rappresenta un’opportunità in una fase di trasformazione: «Lavoriamo per attrarre investimenti in un settore come l’aerospazio, sempre più centrale a livello internazionale».

Sulla stessa linea Camera di commercio di Torino e Unioncamere Piemonte, che evidenziano prospettive concrete di cooperazione, dall’aerospazio all’agritech.

Nel pomeriggio la delegazione ha visitato l’azienda CAE, leader mondiale nei simulatori per difesa e aerospazio, già presente in Italia. Durante l’incontro è emerso l’interesse ad avviare collaborazioni anche in vista dei prossimi bandi per l’attrazione degli investimenti.

Dal mondo accademico è stata ribadita la disponibilità del Politecnico di Torino a collaborazioni internazionali, mentre il Distretto Aerospaziale Piemonte ha evidenziato l’interesse delle imprese canadesi, anche in prospettiva Space Economy.