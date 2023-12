Calcio, Costantino Iannacone è il nuovo allenatore della Chiavazzese

La Chiavazzese ‘75 comunica di aver sollevato dall’incarico da allenatore della prima squadra il tecnico Davide Ariezzo. La società ringrazia profondamente mister Ariezzo per l’impegno, la dedizione e la professionalità dimostrata in blucremisi. Con grande stima e riconoscenza per il tecnico ma soprattutto per l’uomo, impeccabile dentro e fuori dal rettangolo di gioco, i ringraziamenti per essere sempre stato vicino alla nostra società fin dal suo primo giorno a Chiavazza. La Chiavazzese augura a Davide le miglior fortune per il suo prosieguo della carriera professionale.

Nel contempo la società annuncia ufficialmente che la squadra sarà affidata al tecnico Costantino Iannacone, già preparatore atletico della prima squadra ed in possesso di licenza UEFA B. A mister Iannacone un augurio di buon lavoro.