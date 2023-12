Basket femminile, la Bonprix BFB non si ferma più

Espugnata anche Moncalieri. Con quattro vittorie nelle ultime sei gare, la squadra allenata da Giampiero Bertetti fa un'ulteriore passo avanti in classifica, superando proprio le avversarie di domenica. L'insidiosa trasferta nella città della periferia torinese ha decretato che, alle spalle delle 5 squadre top, proprio la compagine laniera occupa il posto da leader.

Resta l'obiettivo della salvezza, ma con questa ultima vittoria, a due giornate dalla fine del girone d'andata, la BFB è saldamente in zona playoff. Posizione da difendere anche nel girone di ritorno. La gara di domenica sul parquet torinese è stata meno semplice di quanto il risultato finale di 63 a 53 lasci intendere. Equilibratissimo il primo quarto, conclusosi sul +2 Biella.

Nella seconda frazione le laniere arrivavano anche a +9, prima di farsi accorciare e produrre uno strappo per il 31 a 22 del riposo lungo. Al rientro era brava Moncalieri a ricucire andando all'ultimo intervallo sotto di 3. In avvio dell'ultimo periodo Biella tornava ad allungare ma le padrone di casa, a due minuti dalla fine si avvicinavano pericolosamente con il tabellone che segnava 52 a 51 per le biellesi. Ma anzichè disunirsi, Trucano e compagne avevano una bella reazione. Lottavano su ogni palla ributtando indietro le avversarie.

Negli ultimi istanti Moncalieri le tentava tutte, ma una difesa attenta e alcune palle rubate ristabilivano le distanze. E, dall'ennesima palla intercettata sulla sirena, il contropiede di Ravinetto (19 punti per lei) poneva con un bel canestro la parola fine sulla serata. Top scorer della gara ancora una volta Tombolato con 20 punti. E' palese la crescita della squadra. Anche la sconfitta di una settimana prima, quando la prima della classe aveva dovuto sudare per portare a casa i due punti, ha dimostrato i miglioramenti del gruppo.

Qualche mese fa non sarebbe stato possibile passare sul campo di Moncalieri. Ora sembra che le ragazze di coach Bertetti abbiano raggiungo la consapevolezza delle proprie capacità. C'è ancora tanto lavoro da fare, ma la strada è sicuramente quella giusta. Complice anche il turno di riposo, per le ragazze della prima squadra del Basket Femminile Biellese inizia una lunga sospensione di gare. La prossima sfida sarà il 13 gennaio ancora in trasferta sul difficilissimo parquet della torinese

BKB. KANGAROOS MONCALIERI - BONPRIX BFB: 53 - 63 (16-18/22-31/39-42).

Bfb: Ceriane, Habti 6, Peretti ne, Raga 4, Guzzon, Ravinetto 19, Trucano 14, Tombolato 20, Strobino, Rabbachin ne, Novikova. All. Bertetti, ass.all. Ricicni.