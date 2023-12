A Crevacuore arrivano le bancarelle di Natale con tisane e dolcetti per i visitatori

Cose Belle e Buone a Crevacuore in vista del Natale. Arrivano, infatti, i banchi di alimentari e oggettistica, con distribuzione dei “pani della febbre”, preparati per l'occasione con l'acqua del Santuario di Azoglio. Le bancarelle saranno presenti domenica 17 dicembre, alle 14.30, al salone polivalente del paese.

L'iniziativa vede in campo l'Associazione Culturale “Il Boggio”, in collaborazione con il Gruppo Manifestazioni Crevacuoresi e il patrocinio del Comune. Per i visitatori saranno a disposizione thè, tisane, torte e dolcetti.