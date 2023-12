Incidenti nella notte a Crevacuore e Viverone: un'auto finisce contro un muretto, l'altra nel fosso

È in fase di accertamento la dinamica dell'incidente ma stando alle prime ricostruzioni un giovane alla guida avrebbe perso il controllo dell'auto e sarebbe finito contro un muretto, posto a lato della strada.

È accaduto poco dopo le 2 di oggi, 10 dicembre, tra Crevacuore e l'abitato di Azoglio. Sul posto, oltre ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco di Ponzone, anche il personale del 118 per la prima assistenza ai malcapitati. Oltre al conducente, era presente anche un amico.

Poco prima a Viverone, invece, un veicolo sarebbe finito in un fosso per cause da rilevare. Presenti anche i sanitari e i Vigili del Fuoco.