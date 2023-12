Spaccio Carni La Cascina, il sogno di Stefano Ferrari è realtà: “La qualità è di casa” FOTO

Nonostante Stefano Ferrari, titolare insieme a Michela Muneratti, dello Spaccio Carni La Cascina, abbia visto la pandemia da Covid-19 prendere il sopravvento sulla quotidianità nel momento in cui aveva incominciato a cercare la giusta location, già nel 2021 aveva deciso di mettersi in gioco per raggiungere i propri obiettivi.

Proprio per coronare il sogno della sua vita e aprire un’attività di macelleria, come ci racconta lo stesso Stefano: “A 13 anni ho incominciato a lavorare in questo settore. Partivo ogni giorno all’alba, con il mio motorino per raggiungere Carema e il macello locale, dove lavoravo. L’idea di aprire un mio negozio c’è sempre stata, ma per un motivo o per l’altro non ho mai avuto il coraggio, o meglio, non si sono mai presentate le opportunità giuste per fare il grande passo”.

Dal primo lavoro a Carema ad oggi Stefano di strada ne ha fatta: ha continuato a lavorare per diverse aziende del settore, poi si è anche dedicato per qualche anno all’attività agrituristica, ma il suo sogno continuava ad essere sempre quello di aprire una macelleria in cui mettere in campo tutto ciò che negli anni aveva imparato, aggiungendovi competenza e creatività. Progetti e mesi di preparativi per arrivare pronti al grande giorno: cioè, quello dell’apertura avvenuta 12 aprile del 2022 dopo innumerevoli peripezie burocratiche.

Finalmente Stefano ha realizzato il suo sogno dando vita, alle porte di Biella, in corso San Maurizio, allo Spaccio Carni La Cascina che, fin da subito, ha accolto tantissime persone, prima incuriosite e poi via via soddisfatte dalla qualità dei prodotti. “Raggiunto il mio obiettivo, ora dovevo portare a casa un altro risultato – sottolinea - Creare uno staff che sapesse dare valore a ciò che offriamo. Ho sempre pensato, infatti, di voler lavorare con persone di fiducia, come fossi in famiglia, cosa che poi è successa visto che lo staff del negozio è composto da ex colleghi e persone altamente qualificate. Tutte loro sono diventate la mia seconda famiglia”. Quello che colpisce subito all’ingresso nel negozio è l’attenzione all’esposizione dei tagli di carne e delle varie preparazioni, all’interno del bancone: tutto è molto invitante e se sei lì per comprare un arrosto di vitello puoi magari uscire portandoti a casa anche piccole goloserie, come il sushi di carne o le tartare. Nel negozio, la carne è di qualità, in particolare quella bovina e di vitello che arrivano da allevamenti locali di sua proprietà, e sono tutti provenienti dal territorio anche gli altri tipi di carne che troviamo all’interno dello spaccio.

Vi è anche uno spazio dedicato ai formaggi, tutti di provenienza biellese, dal caseificio Valle Elvo a piccoli produttori locali. Dal momento dell’apertura ad oggi, la Cascina ha ricevuto la visita di numerosi clienti, già conosciuti e anche di nuovi, incuriositi dalla novità commerciale e dall'esclusività dei prodotti. La dimostrazione è nelle loro recensioni molto positive, specialmente sulla qualità della carne, la cortesia e la disponibilità dello staff, l’igiene e la pulizia dei locali. Per le grandi occasioni, è sempre disponibile un servizio di prenotazione, come in occasione delle feste natalizie, per poter avere la garanzia di trovare le specialità che si vuole mettere in tavola.

Lo staff è sempre a disposizione dei clienti, anche attraverso le aperture speciali: in occasione delle festività natalizie saranno aperti venerdì 8 dicembre dalle 8,30 alle 13, la vigilia di Natale dalle 8,30 alle 13 e dalle 15 alle 19,30, mentre l’ultimo giorno dell’anno troverete aperto dalle 8,30 alle 13. E se volete fare un pensiero originale ai vostri amici e parenti potete acquistare gli utili buoni spesa scegliendo l’importo desiderato.

Stefano, felice e orgoglioso di quello che ha costruito con le sue mani e tanti sacrifici lascia trasparire in tutto quello che dice e fa la sua passione che non conosce limiti. Da pochi giorni ha voluto aggiungere una cella per la frollatura della carne che è certamente un valore aggiunto in quanto questa contribuisce a rendere la carne più morbida esaltandone il gusto. E prossimamente, attraverso l’utilizzo di un’apposita cella per la stagionatura, si potranno avere mocette e salami da leccarsi i baffi.

Stefano conclude così: “Sono una persona ottimista e spero nel meglio: ce la metterò sempre tutta e lotterò fino in fondo, mettendo anima e cuore nel mio negozio e nel mio lavoro, come ho sempre fatto… ma io sono un vulcano di idee e qualcosa sta già maturando…una nuova idea…chissà”. E questa passione, per chi frequenta lo spaccio si vede. La Cascina ha un sito ed è presente sui social: consultandoli resterete informati su aperture, preparazioni speciali, ricette da non perdere e varie iniziative.

Spaccio Carni La Cascina si trova a Biella, in Corso San Maurizio 26/A.