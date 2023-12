Giulia Lamagna prima pugile pro biellese: l’incontro professionistico con Antonina Cuti, FOTO

“Desidero dedicare il mio secondo match da pro alla dolce Erika Preti e a tutte le donne vittime di violenza”. A parlare è Giulia Lamagna, prima e per ora unica pugile pro biellese che domenica prossima, 3 dicembre, nella palestra “Massimo Rivetti” di viale Macallé a Biella, incrocerà i guantoni con l’italiana Antonina Cuti (che combatte per la federazione serba) per il titolo interregionale categoria “gallo” fino a 54 chili. Sono previsti sei round.

L’importante appuntamento per la pugile biellese della Pugilistica Biella Boxe (che ha sede in via Friuli 9/a a Biella) allenata dal maestro Vincenzo Frascella rientra nel contesto di una riunione tutta al femminile (con inizio alle ore 16 e 30) a ridosso della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, fortemente voluta dal Comitato Regionale piemontese della Federazione pugilistica Italiana del presidente Gianni Di Leo e dalla selezionatrice regionale della squadra femminile piemontese, il maestro Michela Ritardo. Verranno disputati una decina di incontri di boxe femminile tra atlete piemontesi e avversarie provenienti da una buona fetta d’Italia.

All’incontro saranno presenti anche la giovane promessa biellese schoolgirl, Matilde Bertolone, e la campionessa italiana uscente categoria Youth 54 chili, Valeria Mercando, che incrocerà i guantoni con la forte vercellese Francesca Dell’Aquila del maestro Gianni Caccavo, anche lei più volte ai vertici nazionali della categoria. Donne saranno anche gli arbitri della Federazione così come donna è il Commissario di Riunione, la torinese Alessandra Sereno. Anche in questo caso la manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Comune di Biella.

Le operazioni di peso per le due pugili Pro verranno effettuate domenica mattina alle 11:00, nella stessa palestra Rivetti.