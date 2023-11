Dal Comune di Verrone 4 mila euro all'Istituto comprensivo Cesare Pavese

Attraverso una delibera di giunta il Comune di Verrone ha delibera di aderire al Piano per l’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2023/2024 proposto dall’Istituto Comprensivo Cesare Pavese Candelo-Sandigliano di Sandigliano mediante erogazione di un contributo pari ad € 4.000,00.

Nel dettaglio, era stato il dirigente dell'Istituto a chiedere ai Comuni di Benna, Candelo, Massazza, Sandigliano, Verrone e Villanova B.s le cui scuole fanno capo all'istituto, un contributo a ciascun ente per ampliare l'offerta formativa.

Nel documento di legge che "l’erogazione in oggetto può intendersi assolutamente meritevole in quanto le attività svolte dall’Istituto in questione e rivolte alla totale utenza frequentante la struttura, rappresentano un significativo momento di aggregazione, favoriscono l’inserimento e la partecipazione alla vita sociale, civile e culturale dei piccoli membri della comunità nonché alla promozione culturale ed educativa dei bambini stessi".