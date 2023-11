Il Groviglio, incontro a Pray per parlare di prevenzione per la Giornata Mondiale contro l' Aids e le malattie trasmissibili

In occasione della Giornata Mondiale contro l' Aids e le malattie trasmissibili il Groviglio, associazione lgbt+ di Biella organizza un incontro il 30 novembre alle 18 presso il Bar Cristina di Pray, in via B. Sella 232 . L'evento è realizzato, in collaborazione con l'associazione L.I.L.A , Arci Biella e Drop In.

In tal sede, verrà distribuito materiale informativo e di prevenzione. Il locale fa parte del progetto "Chi si ama mi segua", un gruppo di realtà presente sul territorio biellese che tutto l'anno offre alla propria clientela informazioni e materiale di prevenzione sulle tematiche delle malattie trasmissibili.