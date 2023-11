Alla materna “Cridis” a Biella al via il doposcuola

In attesa di presentarsi al pubblico durante l’ormai prossimo open day, la scuola dell’infanzia “Teresa Gromo Cridis” di piazza Cossato 4, tra le più belle e funzionali della città, ha messo in cantiere l’atteso doposcuola, che allunga l’orario di permanenza nella struttura dei piccoli utenti di un’ora al giorno, portando l’assistenza, l’insegnamento e l’accudimento a 9 ore e mezzo in totale per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì.

“L’esigenza - spiega Enrico Gremmo, presidente del Consiglio d’amministrazione dell’ente - era fortemente sentita dalle famiglie con turni di lavoro pomeridiani-serali, per le quali un’ora in più al giorno fa la differenza. Si pensi infatti a coloro che hanno figli da prelevare in altri ordini di scuola, oppure ai vari corsi (catechismo, calcio, nuoto, tennis, e così via) che li tengono impegnati in contemporanea all’uscita dei più piccoli e si capirà come mai la nostra iniziativa è stata così apprezzata”.