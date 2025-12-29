Biella, la Questura di Biella dà il benvenuto al nuovo vicario: è Stefano Ceveriati

Oggi, 29 dicembre, si è insediato il nuovo vicario del Questore di Biella: si tratta di Stefano Ceveriati, primo dirigente della Polizia di Stato con una lunga esperienza professionale maturata in diversi uffici del Piemonte.

Classe 1971, laureato in Giurisprudenza e abilitato all’esercizio della professione forense, nel 2000 ha frequentato il corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato. Nel 2001 è stato assegnato alla Questura di Vercelli, dove ha svolto le funzioni di Capo di Gabinetto, ricoprendo inoltre altri incarichi all’ufficio Personale, all’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e alla Sezione di Polizia Postale.

Dal 2008 ha prestato servizio presso la Questura di Asti, ricoprendo nel tempo gli incarichi di Dirigente delle Volanti, Dirigente della Digos e, successivamente, di Capo di Gabinetto. Nel 2025, a seguito della promozione alla qualifica superiore, ha svolto le funzioni di Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Asti.

Il Questore Delia Bucarelli e i colleghi della Questura augurano buon lavoro al loro nuovo vicario.