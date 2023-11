Cossato: Quattro galgos spagnoli accolti da Rossana Conti che con amore risana le loro cicatrici del corpo e dell'anima FOTO e VIDEO

I cani levrieri spagnoli sono considerati animali da reddito e vengono addestrati per le corse e la caccia subendo maltrattamenti e torture. Vivono la loro intera vita, dalla nascita, in un continuo incubo e quando non servono più allo scopo vengono uccisi in modo atroce, impiccati, affogati, abbandonati con le zampe spezzate, bruciati vivi.

Dormono in buche scavate nel terreno e sono sfamati a pane ed acqua, addestrati a correre legati dietro alle auto in corsa o su tapis roulant fino allo sfinimento

E' una delle razze di cani che subisce il destino più crudele da decenni.

Alcune associazioni li recuperano, cercano di guarire le ferite del corpo e si adoperano per trovare loro una casa. Arrivano in Italia impauriti, sotto shock, con ricordi che difficilmente abbandonano i loro occhi, che pure esprimono una immensa dolcezza e nel loro carattere, nonostante l'essere umano li abbia umiliati e massacrati, non c'è aggressività.

Anche nel biellese diverse famiglie hanno accolto nella loro casa questi esemplari iniziando un lungo percorso di recupero della fiducia. Da qualche anno alcune associazioni, hanno diffuso foto e notizie di questi massacri aumentando la sensibilizzazione anche in Italia e di conseguenza le adozioni.

Rossana Conti ne ha accolti quattro nella sua casa di Cossato, e ci racconta la loro storia: