Teens Basket, niente impresa: alla fine passa Piossasco al fotofinish

A un passo dall’impresa, Zeta Esse Ti Teens Biella perde 72-77 a Piossasco dopo aver accarezzato il sogno della vittoria. Si fermano invece sul ferro i tiri del potenziale supplementare per la squadra di coach Luca Garri, che ha affrontato l’impegno senza tre quinti del quintetto base, Gagliano, Cerri e Zimonjic.

Dopo il ko al fotofinish subito a Borgomanero, un’altra beffa per capitan Maffeo e compagni, bravi prima a condurre nel primo tempo, poi a rimontare dal 68-58 al 72-70.

La sconfitta non cancella la soddisfazione per un altro match di buon livello, come ha sottolineato nel dopo partita Garri: «Ci è mancata la vittoria e di questo non sono certo soddisfatto. Ma i ragazzi hanno risposto alla grande dopo la bella vittoria di domenica scorsa e in una situazione purtroppo ancora di emergenza a causa degli infortuni. Prendiamo di buono i passi in avanti fatti rispetto a inizio stagione convinti che, continuando su questa strada, potremo toglierci molte soddisfazioni».

Area Pro Piossasco-Zeta Esse Ti Teens Biella 77-72 (22-19, 41-43, 66-57).

Biella. Brusasca 3, Guzzon 19, Lavino 2, Maffeo 9, Guelpa, Bona 12, Curvà ne, Varolo ne, Vioglio 8, Ousman 12, Angelino. Allenatore: Luca Garri.