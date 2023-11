Biella, scontro tra auto e moto all'interno della rotonda di via per Candelo (foto di Nicola Rasolo e Mattia Baù per newsbiella.it)

Traffico rallentato alla rotonda di via per Candelo, a Biella, per un incidente stradale. A rimanere coinvolte, all'interno della rotatoria, un'auto (guidata da un uomo) e una moto, con a bordo una donna di circa 40 anni.

Proprio quest'ultima, stando alle informazioni raccolte, sarebbe stata assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche gli agenti di Polizia per la raccolta dei rilievi e i Carabinieri per la gestione della viabilità.

Non è ancora stata chiarita la dinamica del sinistro ma tutto farebbe propendere per una mancata precedenza.