Biella: il Comune mette in vendita l'ex albergo diurno ai giardini Zumaglini, FOTO e VIDEO

L'assessore ai lavori Pubblici Davide Zappalà l'aveva annunciato, e ieri mercoledì 15 novembre, attraverso una delibera dalle parole è passato ai fatti: il Comune di Biella mette in vendita l'ex albergo diurno ai giardini Zumaglini. La base d'asta è di 43.400 euro. E lo stabile è in una lista dove figurano anche beni che ormai da anni Palazzo Oropa sta cercando di vendere. Tra questi ci sono l'ex villa Trossi a 356.400 euro, una porzione dell'ex Atap in viale Macallè che vale 140 mila euro, l'ex villa Pramaggiore a Cossila da 159 mila euro. In tutto il piano alienazioni del Comune di Biella relativo al 2024 vale 1.548.950 euro.

Oggi giovedì 16 novembre l'assessore ai Lavori Pubblici Davide Zappalà e l'assessore al Bilancio Silvio Tosi hanno fatto un sopralluogo all'ex albergo diurno ai giardini Zumaglini.

"Ci troviamo un una zona che cambierà completamente volto - spiega l'assessore Zappalà - . Non possiamo permetterci di tenere uno stabile in queste condizioni. Lo mettiamo in vendita e speriamo che qualcuno ne faccia buon uso. Ora come era non veniva più usato da nessuno, non ha ragione di esserci. A gennaio partiranno i lavori per la riqualificazione di Piazza Vittorio Veneto e nel giro di sei mesi questa parte di città sarà completamente diversa".

"Continuare a dare in gestione questa struttura come era prima del Covid quando poi è stato chiuso - commenta l'assessore al Patrimonio Silvio Tosi - per noi era antieconomico. Come Comune ci costava 70 mila euro all'anno. Non ci resta che venderlo. Noi chiederemo di riqualificarlo completamente nell'atto di vendita. Ci auguriamo che diventi un valore aggiunto per la città".