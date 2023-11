Vittoria casalinga per la SPB M-App Hotel, 3 a 1 contro Aosta

Buona prova in casa per i ragazzi di coach Bonaccorso, che riescono a portare a casa il bottino pieno. Dopo aver perso il primo set, i biellesi si riprendono e conquistano la gara.

La partita

Tre punti importanti per la SPB M-App Hotel, che muove la classifica e conquista i primi punti del campionato. Una buona partita in tutti i fondamentali, che ha visto in Mazzoli il terminale offensivo più servito dai biellesi. Soprattutto in attacco i giovani bluarancio si sono fatti sentire, schiacciando e costringendo a difendersi gli avversari.

Il commento di Filippo Sarasino

“Sicuramente è stata una partita combattuta. Dopo aver perso il primo set ci siamo ricomposti e siamo riusciti a fare la nostra partita. Rispetto alla scorsa gara, abbiamo retto in tutti i fondamentali e messo in difficoltà i nostri avversari con il servizio e con il nostro gioco. Certamente l'aiuto di Fabio Mazzoli è stato un valore aggiunto, perché la scorsa partita non c’è stato per l’impegno con la Serie B. Siamo contenti di questi primi tre punti in Serie D della stagione, adesso bisognerà ripeterci e continuare su questa strada.”

I numeri

SPB M-App Hotel - Volley Aosta 3-1

Parziali: 21-25; 25-18; 25-16; 25-21.

Tabellino: Berteletti 15, Castrovilli 0, Coccia 2, Mazzoli 21, Rolando 3, Sarasino 10, Segre 0, Stragiotti 7, Vacca 4, Vicario 0. Libero: Pelosini. NE: Bottigella, Maio, Vizzini (L).