Biella, pronto il restyling per il circolo Tennis Biella di via Liguria

Durante l'ultima Giunta è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economico relativo alla “Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico Tennis Biella - Riqualificazione tribune ed impianti tecnologici”.

Numerosi gli interventi predisposti nel circolo di via Liguria. Per quanto riguarda la riqualificazione degli spalti sono previste la rimozione dello strato impermeabile superficiale sulle gradinate e la demolizione del sottostante massetto, nonché la rimozione della ringhiera perimetrale esistente. L’intervento di risanamento e regolarizzazione superficiale del calcestruzzo rovinato della gradinata comporta anche l’impermeabilizzazione dei gradoni con resine sintetiche e la fornitura e installazione di nuovi sediolini in plastica.

Per la posa della copertura l’intervento prevede la rimozione del pavimento sopraelevato esistente, con la rimozione degli impianti; la realizzazione di un nuovo strato di impermeabilizzazione, il rifacimento dei canali di gronda e pluviali e infine il riposizionamento del pavimento con sostituzione dei pezzi eventualmente mancanti, degradati o rotti. Considerato lo stato di degrado delle murature perimetrali l’intervento prevede anche la raschiatura e lavatura delle tinteggiature e vernici esistenti, la rasatura delle murature esterne e la ritinteggiatura con idropittura ai silicati di potassio.

Sia per risolvere le chiazze di umidità al soffitto, sia per ottenere una generale riqualificazione degli ambienti interni è stata prevista la stuccatura delle superfici intonacate esistenti, l’applicazione di uno strato isolante fissativo minerale e infine la ritinteggiatura con due mani di idropittura lavabile. Infine è stata prevista la sostituzione di tre generatori di aria calda: due per le strutture pressostatiche e uno per la tensostruttura a copertura dei campi da tennis con delle apparecchiature a risparmio energetico.

Inoltre la riparazione dei sistemi di produzione dell’acqua calda sanitaria fornirà un migliore efficientamento energetico e un conseguente risparmio sulla bolletta. La spesa derivante per l’attuazione dell’intervento in oggetto è di 450.000,00 euro. “Sono interventi che il circolo richiedeva da tempo a causa delle infiltrazioni d’acqua presenti all’interno dei locali – dice il vicesindaco e assessore allo Sport Giacomo Moscarola -. Con un po’ di ritardo andiamo a sanare questa situazione, con un intervento che ci regalerà un centro tennistico sempre più moderno e usufruibile dai nostri cittadini. Ringrazio il gestore per la paziente attesa: la cosa più importante però è essere arrivati ad un risultato positivo”.