Scuole di cinematografia a confronto: quale scegliere in Italia?

Il cinema italiano è uno dei più famosi e apprezzati al mondo e ha dato vita a numerosi registi, attori e sceneggiatori di talento. Il mondo del cinema è in costante evoluzione e l'Italia non fa eccezione. Qui, paese ricco di storia e cultura, le scuole cinematografiche giocano un ruolo cruciale nella formazione delle nuove generazioni di cineasti. Per questo se sei interessato a studiare cinema in Italia non puoi non prendere in considerazione l’idea di iscriverti ad una scuola di cinematografia e mettere le giuste basi per diventare il professionista che desideri.

Molte sono le scuole di cinematografia in Italia tra cui puoi scegliere. In questo articolo, metteremo a confronto scuole cinematografiche che si distinguono sulla base di diversi fattori come ad esempio la proprietà (scuole pubbliche e scuole private) e la tipologia di insegnamento (scuole ad insegnamento tradizionale o innovativo, prevalentemente con formazione teorica o pratica). Poi confronteremo due delle scuole di cinematografia più prestigiose d'Italia sulla base di questi stessi fattori. Vi ritroverete tra le mani un ottimo strumento per poter scegliere la scuola cinematografica più adatta alle vostre esigenze.

Scuola cinematografica: caratteristiche e vantaggi generali

Partiamo dal dare una definizione chiara di cos’è una scuola cinematografica. Si tratta di un'istituzione educativa che offre corsi di formazione per aspiranti registi, sceneggiatori, montatori, operatori cinematografici, attori e altri professionisti del cinema.

Le scuole di cinematografia possono essere pubbliche o private e possono offrire corsi di formazione di durata diversa, da corsi intensivi a corsi triennali.

I corsi di cinematografia possono essere teorici o pratici o una combinazione di entrambi.

Tra i vantaggi di frequentare una scuola di cinematografia ritroviamo:

Acquisizione di una formazione completa e aggiornata sulle diverse discipline del cinema.

Sviluppo delle proprie competenze cinematografiche in un ambiente stimolante e creativo.

Esperienza e costruzione di un network di contatti nel settore cinematografico.

Scuole pubbliche e scuole private

Una prima distinzione molto elementare e superficiale è quella tra le scuole pubbliche e quelle private. Come per ogni istituzione educativa, una scuola pubblica si distingue per costi più bassi e accesso in certi casi più competitivo mentre una scuola privata in genere risulta più costosa.

Scuole con didattica tradizionale e scuole con didattica innovativa

Una seconda distinzione tra le scuole cinematografiche è legata alla didattica. Ci sono scuole che offrono formazione classica e tradizionale - prevalentemente teorica o più completa dal punto di vista della teoria - e altre che offrono una didattica innovativa e interdisciplinare, con attenzione all'aspetto pratico della formazione e focus sulle nuove tecnologie e sui rapporti con l'industria cinematografica. Ci sono poi scuole che sanno raggiungere un buon equilibrio tra entrambi i tipi di formazione.

2 prestigiose scuole cinematografiche italiane a confronto: Accademia09 e l’Accademia Nazionale di Cinema (ANC)

Molte sono le scuole famose in Italia per la formazione cinematografica. Noi ne mettiamo a confronto tre: Accademia09 e l’Accademia Nazionale di Cinema (ANC).

Accademia 09

Nata come scuola di cinematografia a Milano nel 2009, è una scuola privata che ha formato cineasti di successo. Iscriversi ai suoi corsi di regia e cinema , così come ai suoi corsi di recitazione, offre ai suoi allievi:

Vantaggi: una formazione interdisciplinare, con un focus sulle nuove tecnologie e sui rapporti con l'industria cinematografica. Gli studenti hanno l'opportunità di fare stage e collaborare con professionisti del settore, creando dei contatti professionali che dopo la fine del periodo di formazione possono trasformarsi in vincoli professionali e vere e proprie opportunità di lavoro.

Svantaggi: Accademia 09 è una scuola privata, con costi più accessibili rispetto ad altre scuole cinematografiche italiane, ma comunque maggiori rispetto alle scuole pubbliche.

Accademia Nazionale di Cinema (ANC)

Con spiccato carattere internazionale, l’Accademia Nazionale di Cinema nel corso degli anni è diventata il polo didattico per professionisti dell'audiovisivo.

Vantaggi: è una scuola di cinema rinomata per la sua didattica innovativa e per la sua attenzione all'aspetto pratico della formazione. Offre possibilità di stage e tirocini. La scuola dispone di apparecchiature cinematografiche all’avanguardia e ha collaborato con numerosi professionisti del settore cinematografico. Qui teoria e pratica si fondono in un perfetto equilibrio. Pone attenzione alla ricerca e alla sperimentazione.

Svantaggi: è una scuola privata, con costi accessibili ma comunque maggiori rispetto alle scuole pubbliche. L’accesso è a numero chiuso.

Come scegliere la scuola migliore per te

La scelta di una scuola di cinematografia dipende dalle esigenze, dagli obiettivi e dalle preferenze dello studente. È importante scegliere una scuola che offra una formazione che sia in linea con gli obiettivi professionali dello studente e con i suoi interessi, nel rispetto delle sue disponibilità di tempo e anche di budget.

Sebbene entrambe le scuole cinematografiche di cui abbiamo scritto offrano una formazione di alta qualità e si propongono come una validissima opportunità formativa, tuttavia Accademia09 è la scelta migliore se sei interessato a una formazione interdisciplinare, con un focus sulle nuove tecnologie e sui rapporti con l'industria cinematografica, dove le esperienze pratiche non si limitano a Accademia 09. I corsi di cinema e regia di Accademia09 sono orientati al mondo del cinema e i contatti con professionisti e aziende del settore ti mettono nelle migliori condizioni per poter trasformare la tua passione per il cinema nel tuo lavoro .

Da oltre 10 anni Accademia09 accompagna gli studenti a realizzare le loro passioni e i loro sogni formandoli professionalmente per affrontare il mondo lavorativo con percorsi didattici strutturati non solo sull’ acquisizione di competenze tecniche ma anche sugli aspetti più profondi delle emozioni. Ecco perché moltissimi allievi hanno trovato uno sbocco professionale concreto e tu potresti essere il prossimo.