Sono sempre di più i Comuni che aderiscono al servizio di ambulanza veterinaria

Il servizio di primo soccorso, dedicato a tutti gli animali di proprietà, offre la possibilità, per i Comuni convenzionati, di servire i cittadini attraverso l’aiuto ai propri animali.

L’Ambulanza Veterinaria è attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per garantire il primo soccorso degli animali, portandoli alla prima clinica disponibile, per chi ha difficoltà o è impossibilitato: “Non solo cani e gatti – afferma Alessandra Pilotto, responsabile di sede – ma supportiamo tutti coloro che abbiano amici a quattro zampe: fra gli ultimi interventi infatti, abbiamo soccorso una pecora. Il servizio, per i Comuni aderenti, fornisce un supporto gratuito alla popolazione, al costo di 75 centesimi ad abitante. Per i Comuni non convenzionati però, i costi dei singoli interventi diventano onerosi”.

I volontari della Croce Rossa Veterinaria hanno già avuto, in soli tre anni di attività, diverse collaborazioni con molte realtà territoriali, con sede a Mosso, Valdilana e hanno raggiunto località quali Borgosesia, nonché altri comuni che si sono uniti a favore dell’iniziativa: “Intendiamo ringraziare personalmente il Sindaco di Borgosesia che si è dimostrato entusiasta di prendere parte al nostro progetto e quelli di Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Pray e Sostegno, che si sono uniti per poter aderire all’Ambulanza Veterinaria.”

Tra gli altri troviamo: Portula, Ternengo, Villanova, Zimone, che hanno manifestato il loro interesse, oppure aderito all’iniziativa. I volontari intendono incrementare il personale, ma Valdilana, come confermato dal Sindaco Mario Carli, non intende servirsi del loro supporto, nonostante la sede sia proprio a Mosso: “Al momento non rientra nelle nostre priorità, – afferma il Sindaco – ma ciò non significa che in futuro, una volta risolte alcune questioni prioritarie di cui ci stiamo occupando, il progetto non possa rientrare fra le possibili proposte”.