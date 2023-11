Zimone, Salussola e Dorzano: grande partecipazione alle celebrazioni del 4 novembre, FOTO

In occasione del 4 novembre tre comuni, Zimone, Salussola e Dorzano, si sono riuniti per lo stesso intento: commemorare i caduti della Grande Guerra e celebrare la Giornata delle Forze Armate.

La manifestazione ha accolto numerosi partecipanti e associazioni fra cui le Pro Loco, gli Alpini, l’ANPI e la cittadinanza, ottima anche la partecipazione dei giovani.

Per l’occasione il corteo, accompagnato dalla Banda musicale zimonese, ha sfilato dal Comune fino al Parco della Rimembranza, dove si è tenuta la commemorazione della Santa Messa al campo celebrata da don Lodovico. La giornata assolata è proseguita con il rinfresco finale in compagnia, per un momento di convivialità.