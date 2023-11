I cieli si tingono di rosso per l'incredibile spettacolo dell'aurora boreale

Anche i cieli del Cuneese, così come in tutto il Nord Italia si sono tinti di rosso ieri pomeriggio tra le 18 e le 18.30 per il fenomeno dell'aurora boreale. L'aurora è stata visibile per diversi minuti anche a occhio nudo in varie regioni, tra cui Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Marche.

Osservare l'aurora boreale alle latitudini del Nord Italia è molto raro, ma questa è la seconda volta che accade in meno di due mesi: l'ultimo avvistamento, in Lombardia e Alto Adige, risale solamente alla notte tra il 25 e il 26 settembre 2023.