Bioglio celebra il 4 novembre, Ceffa: “Pace è prassi quotidiana, gesto, azione e pensiero”

Anche a Bioglio si è celebrato il 4 novembre. Per l'occasione, il sindaco Stefano Ceffa ha così commentato sui social: “Come dice sempre un salesiano amico: tre cosette. La Pace non è mai un dato acquisito, si costruisce sulla giustizia, sul senso della storia che a volte ritorna, come oggi con i suoi incubi peggiori. La Pace non è un valore come non lo è il ricordo. Gli astrattismi rischiano di dare corpo a retoriche insopportabili. La Pace è prassi quotidiana, la Pace si costruisce a partire dal nostro vicino di casa. La Pace è un gesto, un'azione, la pace nasce da Pensieri di Pace, da Sguardi di Pace, da Parole di Pace, da Gesti di Pace. La pace nasce dal senso dell'essere comunità, insieme di persone che condividono un destino che è la ricerca del bene e del buono. Grazie a chi c'è stato, in ogni forma e con ogni cappello, per ogni servizio e per la disponibilità a mettersi in ascolto non tanto di un sindaco che parla ma di una Storia che vive”.