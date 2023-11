Benna, Villanova Biellese e Massazza insieme per la commemorazione del 4 novembre. Presenti cittadini, associazioni, amministratori e penne nere per la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Per l'occasione, maestre e alunni hanno condiviso interventi di stretta attualità e importanti spunti di riflessione sulla pace.