4 novembre a Valdilana, giornata di riflessione sul passato

Anche a Valdilana si è svolta la commemorazione del 4 novembre alla presenza di cittadini, associazioni e amministratori locali. Una giornata speciale “in cui onoriamo l'Unità Nazionale e le Forze Armate italiane. È un giorno in cui riflettiamo sul nostro passato, celebrando la forza e la resilienza del nostro paese – si legge nel post del Comune - L'Unità Nazionale è uno dei principi fondamentali che ha plasmato l'Italia come la conosciamo oggi".

"È il risultato del coraggio, della dedizione e del sacrificio di coloro che hanno lottato per unire le diverse regioni e culture della nostra nazione in un unico stato unitario - prosegue la nota - Rendiamo altresì omaggio alle Forze Armate italiane, agli uomini e alle donne che, con impegno e disciplina, proteggono la nostra libertà e la nostra sicurezza. Ma il 4 novembre non è solo una giornata per guardare al passato; è anche un momento per riflettere sul nostro futuro come nazione unita. Dobbiamo continuare a lavorare insieme per superare le sfide che ci attendono, per costruire un'Italia migliore per le generazioni future. Che l'Unità Nazionale continui a essere la nostra guida, illuminando il nostro cammino mentre avanziamo come una nazione unita e forte”.