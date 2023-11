Tennistavolo, in C2 exploit Unipol Sai a Vercelli: MB Line si arrende al forte Vigliano in D1

Grande prestazione dei pongisti dello Splendor Unipol Sai che si impongono sui padroni di casa del TT Vercelli per 5 a 3 raggiungendo i rivali in vetta alla classifica.

Due vittorie per Matteo Bianchetto e Michele Capodiferro e una per Gabriele Pronesti hanno sancito una splendida vittoria che proietta i pongisti cossatesi ai vertici del campionato regionale di C2.

Non è andata bene invece per la formazione di D1, Splendor Rammendatura MB Line, che contro il forte Vigliano si è arresa per 5 a 1. Punto della bandiera per Paolo Furno. Prossimo appuntamento al palaAguggia venerdì 10 novembre con Unipol Sai in C2 contro la forte compagine Enjoi di Collegno, mentre MB Line in D1 affronta il Novara in un delicato scontro salvezza.