I consigli di eBike Biella per il fine settimana...Allenamento lento al Monte Marca

Ha piovuto parecchio quindi il fondo nei boschi è piuttosto fangoso.

Non ci si ferma però e si opta per un allenamento tranquillo, salendo da Valdilana a Trivero e poi lungo la panoramica Zegna per raggiungere il Monte Marca.

Chiudiamo con 75,25km 1.614d+ in 4h30m

