Biella, code e traffico rallentato in via Carso per un mezzo ribaltato (foto di Giacomo Chiarini per newsbiella.it)

Lunghe code e traffico rallentato in via Carso, a Biella, per un incidente stradale. Stando alle prime informazioni raccolte, un mezzo si è ribaltato sulla carreggiata per cause da accertare.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza al conducente.