Tennis Tavolo, T.T. Biella presente al il primo Torneo Predeterminato di Categoria

Poco più di 190 atleti hanno disputato, in quest’ultimo fine settimana a Verzuolo, in provincia di Cuneo, il Memorial Alessandrini, primo torneo predeterminato di categoria.

Anche il TT Biella è stato della partita con la presenza di sette tesserati. Due le gare a cui hanno preso parte, il quinta ed il quarta categoria.

Nella gara di quinta categoria, ha disputato una buona gara Mattia Noureldin. Superato il girone con le vittorie su Selvaggi e Lanzarone, entra nel tabellone finale dove supera prima Madaro (-11/6/-6/8/8) e quindi Calissano. Si ferma poi, ai quarti, sconfitto, al quinto set, da Franchelli (-6/-6/7/7/6). Anche Stefano Torrero supera il primo ostacolo battuto da Peira (7/10/-6/-9/7) e vincente contro Vernetti. Nel tabellone a eliminazione diretta, viene però subito stoppato in tre set da Carlo Cesano. Niente da fare per Alaa Noureldin nel girone, sconfitto da Andrea Livizoru e da Trezza.

Nella gara di quarta categoria, dove erano presenti i “moschettieri” del TT Biella, alle normali insidie tipiche di ogni torneo, si sono aggiunte quelle dovute alla presenza di tre atleti verzuolesi, tutti over 45, e tutti già seconda categoria, che hanno colto l’occasione del torneo “sotto casa” per una simpatica rentrée. David Dabbicco, prima testa di serie, non ha alcun problema a raggiungere la semifinale. Nel girone con Lovaldi e Ramello, e poi, nella fase successiva, con Fedeli (6/6/4), con Carosso (5/7/6) e con Emanuele Rossi (7/9/4); gioca l’ultima partita con Doria, contro cui si esprime al meglio, ma alla fine soccombe (-7/4/11/9).

Bene anche Matteo Passaro, vincente nel girone su Caselli e Andrea Cesano; al primo turno del tabellone incontra Toffoli, bravo giovane del vivaio torinese, contro cui deve ricorrere alla bella (-8/7/9/-4/5). Ancora un’agevole vittoria su Carlo Cesano e poi, nei quarti, si ferma contro Armando. Anche Fabio Cosseddu supera in scioltezza il primo step, vincente contro Formisano e Casassa, ma si ferma poi subito superato da Luciano. Niente da fare per Tommaso Sorrentino, battuto nel girone da Carosso e Roggeri e per Mattia Noureldin, sconfitto da Abbà e Lo Passo.

Domani, mercoledì 1° novembre a Moncalieri si disputano i Campionati Regionali, sia Assoluti, maschili e femminili, che Femminili di terza, quarta e quinta categoria. Al via anche i portacolori del TT Biella, Federica Prola, Lodovica Motta, Simone Cagna e Vincenzo Carmona.

Per informazioni sulle attività e sui corsi del Tennistavolo Biella: www.tennistavolobiella.it