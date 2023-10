TeamVolley - En plein nel settore giovanile, Serie D ancora rimandata, FOTO

Trasferta molto difficile per il Botalla TeamVolley, che insegue ancora i primi punti in un complicatissimo avvio di stagione nel campionato regionale di Serie D. Le biancoblù erano di scena a Lanzo Torinese, in casa della Balamunt. Il 3-0 finale “rimanda” ancora le giovanissime lessonesi. Un buon secondo set – perso 27-25 ai vantaggi – non basta per impensierire le torinesi, brave ad imporsi nel primo e nel terzo, in cui il Botalla non supera quota 12 e 13 punti.

COMMENTO

A parlare nel dopo-partita è coach Ivan Turcich: «Si comincia ad intravedere qualche progresso, benché il risultato finale non ammetta sconti. In settimana, stiamo lavorando il più duramente possibile in palestra a Lessona, al fine di colmare il gap che in questo momento ci divide dalle altre formazioni. Nel prossimo fine settimana dovremo affrontare Valenza, una delle squadre più forti del campionato di Serie D. Sarà un buon test-match, per capire fino a che punto siamo in grado di spingerci».

TABELLINO

SERIE D Girone A - 4a giornata

Sabato 28/10, Palestra “Pertini” di Lanzo T.se (TO)

Balamunt Minimold – BOTALLA TEAMVOLLEY 3-0 (25-12/27-25/25-13)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Gilardi 1, Gariazzo, Fantini 2, Zignone 9, Venturino 1, Damo 5, Allorto, Boggiani, Piletta, Paniccia, Sola 6. Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

SETTORE GIOVANILE

Under18

Domenica 29/10, Palestra “S.Giuseppe” di Trecate (NO)

Asd San Giuseppe Trecate – GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY 1-3 (22-25/20-25/25-18/15-25)

Under16

Domenica 29/10, Palasport di Lessona (BI)

DE MORI TEAMVOLLEY – Volley Vercelli U16f 3-0 (25-16/25-17/25-19)

Under13

Sabato 28/10, PalaManzini di Verbania

Rosaltiora Verbania – CONAD TEAMVOLLEY 1-3 (11-25/25-17/13-25/22-25)