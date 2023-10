Cambio di vertice agli Arcieri Biella

Sarà Melissa Lanza, classe 1993, una laurea in economia e la passione per il tiro con l’arco a trainare la Compagnia Arcieri Biella verso il futuro. Arrivata in Società negli ultimi anni, Lanza, ha saputo in poco tempo guadagnare fiducia ed il Consiglio Direttivo, dopo le dimissioni della Presidente uscente - l’ha eletta alla massima carica.

Gli Arcieri Biella hanno festeggiato proprio quest’anno il 50mo di fondazione ed il passaggio di testimone, in un momento storico così significativo per la Compagnia, rappresenta la volontà di proseguire con uno slancio rinnovato, oltre che con il dinamismo e l’intraprendenza che da sempre contraddistinguono la realtà arcieristica biellese.

Alla neo Presidente giungano da parte di tutti i soci i migliori auguri di buon lavoro mentre alla Presidente uscente Maria Cristina Vergnasco, ed al Presidente emerito Franco Papero – ancora attivo nel CD -, un doveroso ringraziamento per l’impegno profuso in questi anni.