Candelo, Ricetto fa parlare di sé: è sulla rivista nazionale Freedom

“Il nostro Ricetto è sulla rivista nazionale Freedom, il magazine del famoso programma di divulgazione di Italia 1 di Roberto Giacobbo”. Lo annuncia il sindaco di Candelo Paolo Gelone.

E aggiunge: “In edicola da oggi ben quattro pagine dedicate al nostro borgo: tutto merito non solo della bellezza del Ricetto ma soprattutto di una nostra concittadina, Chiara Fontana, che ha scritto alla rivista inviando testi e foto. La redazione è rimasta colpita da Candelo e dalla passione che trasmettono le parole di Chiara: oggi ho voluto ringraziarla personalmente a nome di tutta la città. Una persona solare, entusiasta, una candelese innamorata del suo paese: grazie di cuore da me e da tutta l'amministrazione. Periodo davvero speciale per Candelo che sta avendo tante bellissime opportunità di farsi conoscere in tutta Italia”.