Nel fine settimana c'è "Tollegno in scala"

Anche quest' anno la Proloco di Tollegno ,con il patrocinio del Comune, organizza "Tollegno in scala".

L'evento si terrà a Tollegno sabato 21 ottobre 2023 dalle ore 15,00 alle 18,00 e domenica 22 ottobre dalle ore 9,30 alle 12:30 e dalle ore14:00 alle ore 18:00 presso la palestra comunale di Via Mancini.

Saranno due giornate di modellismo dinamico e statico, con annessa mostra scambio ( solo nella giornata di Domenica).

Nell'occasione si potranno ammirare macchine, treni ,camion e molte altre cose tutte rigorosamente in scala.

Quest'anno per la prima volta parteciperanno i ragazzi dell'associazione sportiva dilettantistica ELEKTRONITRO RC con i loro modelli di auto RC in diverse scale e gli amici di you tube Riky & Miky.