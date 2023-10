Sabato a Gaglianico serata musicale con "Mirella Gallo Jazz 5et"

Presenteranno alcuni brani tratti dal Real Book rivisitati in chiave swing, latin e funk e un omaggio al grande Pino Daniele.

Per info e prenotazioni tel. 3382485262 Claudio

INFO

MAX GALLO : chitarrista torinese - Diploma in arrangiamento e composizione per Big Band, ha collaborato e suonato con alcuni grandi nomi del Jazz internazionale come John Riley - Scott Hamilton - Byron Landham - Hector Costita - John Webber - Riccardo Zegna - Emanuele Cisi - Riccardo Fioravanti - Attilio Zanchi - Carlo Atti - Guido Manusardi - Michele Bozza - Vittorio Sicbaldi - Nicola Stranieri - Patrizia Conte - Luciano Milanese - Gianni Cazzola ed altri.

E' stato ospite per due edizioni come Resident Band con il suo Quartetto ad Umbria Jazz e partecipato a vari Festival e Rassegne.