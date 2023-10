Ben rivà an Riva: l’evento dei cittadini, a favore del territorio, FOTO

Ben rivà an Riva: l’evento dei cittadini, a favore del territorio.

Ben rivà an Riva giunge alla 20a edizione e grazie al costante impegno della popolazione del Rione Riva, anche quest’anno ne beneficeranno territorio e cittadini: “La manifestazione è nata quasi per caso – afferma il Presidente dell’Ente Manifestazioni Biella Riva, Paolo Robazza – L’obiettivo era di festeggiare e festeggiarci, creare un momento di condivisione, allegria e socialità, per coinvolgere famiglie, ragazzi e attività commerciali. Negli anni siamo riusciti a richiamare numerosi collaboratori e volontari, che nel tempo si sono dedicati, con noi, a una missione comune: impegnarci fattivamente, a favore della popolazione e del territorio”.

Nata nella semplicità, oggi la manifestazione vanta la collaborazione di svariate associazioni e si rende promotrice di numerose realtà: “Saranno presenti gli stand della Croce Rossa, di AIB, della Protezione Civile, a cui abbiamo dedicato uno spazio per la promozione reciproca” continua il presidente.

Durante l’evento di sabato 7 e domenica 8 settembre, in occasione della Festa Patronale della Parrocchia San Cassiano, saranno molteplici le attività proposte: “giochi d’na vira”, per ragazzi e famiglie; musica dal vivo, con diverse band emergenti; momenti di convivialità e proposte benefiche.

La rassegna corale di Genzianella, il sabato sera alle 21:00 e la “Nutellata benefica”, alle ore 16:00 di domenica, raccoglieranno donazioni a favore delle realtà locali, che verranno interamente investiti, senza eccezioni, sul territorio biellese. Il ricavato di quest’anno sarà devoluto alla Mensa il Pane Quotidiano.

L’evento intende rendersi promotore di una volontà proattiva e di valorizzazione: “Spesso ci lamentiamo delle iniziative che propongono gli altri, ma ci scordiamo di diffondere le nostre idee e renderci utili – affermano gli organizzatori – Intendiamo diffondere i nostri valori e coinvolgere quanti più volontari e associazioni possibili, affinché insieme possano crescere e svilupparsi”.

“Cosa faccio per il luogo in cui risiedo?”

Sabato e domenica saranno presenti gruppi musicali alla prima esibizione, la scuola di Danza l’ARABEQUE, 500 porzioni di panissa in Piazza, giochi, la Messa di domenica e molte altre iniziative; per approfondimenti consulta la locandina qui sotto.

Per ulteriori informazioni visita la pagina Facebook o prendi parte alle iniziative.