A Biella Save The Planet in missione al Piazzo

Save The Planet è Una missione. Save the Planet vuole fare la differenza nella tutela della natura, dei nostri territori e della Terra. Save The Planet è associazione no profit, ha lo scopo di mettere in atto i principi della sostenibilità, la solidarietà e l’ innovazione responsabile, per invertire la rotta dell’emergenza climatica e della crisi ambientale. convinti che comunità più consapevoli e coese siano fondamentali per guidare questo cambiamento.

Simona Marzano Ambassador di Save The Planet per il Piemont e con il Patrocinio della Città Di Biella Assessore Marzio Olivero e del COSRAB Presidente Salvatore Micco organizza domani, sabato 7 ottobre, un pomeriggio di sensibilizzazione ai temi ambientali.

Accompagnare una Comunità in azioni finalizzate a prendersi cura del proprio territorio attraverso azioni di coesione sociale devono essere da esempio per le le nuove generazioni che sono il nostro Futuro.

Questo il programma

Biella, sabato 7/10/2023 ore 14.30 Ritrovo in Piazza Coda ( a fianco LILT ); ore 15.00 Parco del Bellone attività di LETTERING ( raccolta piccoli rifiuti); ore 16.30 Piazza Cisterna a Biella Piazzo intrattenimento per grandi e piccini; ore 17.30 ringraziamento e saluti finali.