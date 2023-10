Prima prova per la SPB Ilario Ormezzano Sai, c’è il Volley Parella

Finalmente siamo giunti al momento tanto atteso da tutti i tifosi della SPB Monteleone Trasporti. Sabato alle 20.45, alla palestra Manzoni in corso Svizzera 63 a Torino, la prima squadra scenderà in campo. La SPB Ilario Ormezzano Sai quest’anno è chiamata a consolidare la propria permanenza in B e a centrare l’obiettivo salvezza.

Sarà una sfida impegnativa quella contro il Volley Parella, formazione navigata della Serie B. Un’esperienza che manca ai nostri ragazzi, infatti a roster ci sono soltanto due elementi che hanno giocato per tanti anni in B. Questo non bloccherà la squadra di coach Di Lonardo, che vorrà guadagnare già dei punti alla prima uscita. Ogni partita sarà importante al termine della stagione e i ragazzi avranno il compito di non avere nessun rimpianto. Si combatterà su ogni pallone e sarà battaglia alla Manzoni, così come lo era stato lo scorso anno contro San Paolo ai playoff.

Coach Carlos Di Lonardo commenta così l’inizio di stagione della sua squadra: “Siamo contenti che inizi un campionato in una categoria nuova per la società. Un momento direi storico, perché abbiamo faticato tanto per arrivare in Serie B e finalmente ce l’abbiamo fatta. In questa partita tanti faranno l’esordio da titolari in Serie B, quindi è una bella sfida per tutti noi e siamo motivatissimi. Parella è una squadra abbastanza giovane, ma comunque lo scorso anno ha avuto un record più che positivo. Noi vogliamo sempre dire la nostra, scoprire le nostre carte e poi penseremo a fare i conti a fine stagione.”

Appuntamento alle 20.45 in corso Svizzera a Torino.