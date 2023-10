Animali a spasso in piena notte a Bioglio. Stando alla segnalazione di un'automobilista, sono stati notati 5 asini in mezzo alla strada. Così, per evitare conseguenze maggiori, ha richiesto l'intervento dei Carabinieri.

Al loro arrivo, il gruppetto si era rifugiato nella vicina boscaglia, a pochi passi dalla cascina del loro proprietario.