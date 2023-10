Riceviamo e pubblichiamo:

“Allego qualche foto per evidenziare la maleducazione e il degrado che in via Novellino, a Chiavazza, si presenta con buche, ottime per ciclisti e motociclisti oltre che a pedoni e auto, che si prodigano in slalom. Fogliame mai raccolto, bottiglie!!!! Anche di vetro, pericolose per chi transita. Una tristezza provocata dall'uomo”.