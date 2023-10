Mongrando, il Comune avvisa: “Forse disservizi sulla posta elettronica del sito, ecco quando”

“Si avvisa la cittadinanza che, a causa di migrazione del dominio del Comune di Mongrando, nei giorni 3 e 4 ottobre, potrebbero verificarsi disservizi sulla posta elettronica sul sito del Comune. Si invitano dunque i cittadini a prestare la massima attenzione alle richieste inviate via mail agli uffici nei giorni 3 e 4 ottobre 2023”. Lo scrive il sindaco Antonio Filoni.

E aggiunge: “Pertanto, per tutte le mail che saranno ricevute dal Comune dalle ore 13 del 3 alle 24 del 04, gli uffici risponderanno con la corretta ricezione della mail da voi inviata. Qualora non doveste ricevere tale conferma, siete pregati di contattarci telefonicamente al n. 015-666262, oppure di inviare una nuova richiesta a partire dal giorno 5 ottobre. Rimane pienamente operativa la casella di posta elettronica certificata (PEC), mongrando@pec.ptbiellese.it. Scusandoci anticipatamente per il disagio eventualmente arrecato, ringraziamo per la collaborazione”.