LILT for Women 2023, Nastro Rosa: “La prevenzione è sempre la risposta giusta”.

Con l’inizio di ottobre si apre la Campagna Nastro Rosa “LILT for Women”, la consueta iniziativa di LILT che ha l’obiettivo di sensibilizzare le donne circa l’importanza della prevenzione del cancro al seno, neoplasia, che si conferma in assoluto (anche rispetto ai tumori maschili) il big killer n.1, con circa 60.000 nuovi casi all’anno, facendo così salire ad oltre 900.000 le donne che hanno personalmente vissuto la malattia, delle quali circa 40.000 in fase avanzata.

«Si tratta ormai - afferma il Prof. Francesco Schittulli, Presidente Nazionale LILT - di una problematica socio-sanitaria che richiede nuove strategie operative per raggiungere l’obiettivo finale: mortalità zero per cancro al seno!

Oggi la guaribilità si attesta intorno all'85-90% e possiamo certamente arrivare al 98% se mettiamo in atto tutto il corredo, il ventaglio di disponibilità tecnologiche di cui possiamo usufruire».

E aggiunge che «bisogna uniformare le campagne di screening del tumore del seno in tutta Italia: non è accettabile che in una regione come la Puglia avvenga a 50 anni e in altre, come il Veneto e altre regioni del nord, a 45. Dobbiamo fare in modo che tutte le regioni si adeguino: prima si fanno gli screening, prima si garantisce la guaribilità di questa patologia, perchè una diagnosi precoce diventa indispensabile per vincere il cancro».

E il claim scelto per la campagna vuole ribadire proprio questo concetto: “La prevenzione è sempre la risposta giusta!”.

Il volto della campagna quest’anno è quello di Francesca Fagnani, uno dei personaggi televisivi del momento, divenuta celebre grazie alle sue interviste feroci che non fanno sconti a nessuno.

“La prevenzione è sempre la risposta giusta” vuole proprio giocare sull’abilità della giornalista nel porre sempre le domande più indovinate, mettendola per una volta alla prova anche con le risposte.

«Ringrazio LILT per l’opportunità di partecipare alla sua campagna: non c’è medicina più efficace della consapevolezza e della prevenzione. Nella speranza che tutti i cittadini siano messi nelle condizioni di poterla fare, in qualsiasi angolo del paese, in qualsiasi fascia socio economica, perché la salute è un diritto che inizia proprio con la prevenzione».

Durante l’intero mese di ottobre, a Spazio LILT, come in tutti gli ambulatori distribuiti sull’intero territorio nazionale, sarà possibile prenotare una visita senologica e saranno in molte le iniziative organizzate da LILT Biella, sul territorio, per promuovere l’importanza della prevenzione, con un’attenzione particolare verso le giovani donne.

Spazio LILT si trasformerà in “Spazio Rosa”, un ambiente in cui ogni donna possa sentirsi accolta e in cui possa trascorrere piacevolmente i momenti che precedono, o seguono, una visita di prevenzione, ma che possano anche fare da scenografia per eventi e momenti di condivisione.

Sabato 7 e domenica 8 ottobre l’unità mobile di LILT Biella sarà per due giorni a “Pollone dal Cielo”, l’evento organizzato dalla Proloco di Pollone, che si svolge ogni anno, presso il Lanificio F.lli Piacenza.

Dalle 15:00 alle 18:00 la Dott.ssa Cinzia de Candia effettuerà visite senologiche ad accesso diretto (senza prenotazione), mentre i bambini potranno intrattenersi con il laboratorio creativo tenuto dalle volontarie LILT o dall’attività di “Gioco Sport” insieme a Linda Meneghesso, Chinesiologa dell’Ambulatorio per la prevenzione e il trattamento dell’obesità in età evolutiva di Spazio LILT.

Per finire, sabato 28 ottobre si terrà a Spazio LILT l’evento conclusivo della Campagna Nastro Rosa che sancirà anche il passaggio di testimone con la Campagna “Percorso Azzurro”, dedicata alla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori maschili, con un focus particolare su quello della prostata.

In tutte le occasioni verrà come sempre distribuito il materiale informativo e illustrativo della campagna “LILT for Women”, con l'intento di ridurre i fattori di rischio, fornire la conoscenza adeguata ad ogni donna per effettuare una corretta autopalpazione mensile e conoscere i controlli clinico-diagnostico-strumentali indispensabili per individuare il carcinoma della mammella nella sua fase iniziale.

Per maggiori informazioni su tutte le iniziative del mese in rosa e per prenotare una visita senologica, è possibile visitare il sito www.liltbiella.it oppure chiamare il numero 0158352111.