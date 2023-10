Fondo Edo Tempia, un nuovo ambulatorio di fisioterapia per le donne operate al seno

Al Fondo Edo Tempia comincia con un servizio in più per le pazienti il mese di ottobre dedicato alla prevenzione e all’informazione sul tumore al seno: da oggi le donne che hanno subito un intervento chirurgico e che sentono dolore in corrispondenza della cicatrice hanno a disposizione una fisioterapista negli ambulatori di via Malta 3 a Biella.

Si chiama Sara Rossetti e ha preso servizio come volontaria. Laureata all’Università del Piemonte Orientale e con un master a Milano, ha tra le sue specializzazioni anche la riabilitazione ortopedica e sportiva. Per le pazienti che si rivolgeranno al Fondo sarà un prezioso aiuto per superare una delle complicazioni che possono sopraggiungere dopo l’operazione al seno, in caso di ferite dolorose o recenti. «Voglio ringraziarla di cuore» dice il direttore sanitario Adriana Paduos «innanzitutto per essersi messa a disposizione come volontaria. Offrirà un poco del suo tempo libero e tutta la sua professionalità alle donne che seguiamo e questo è un dono prezioso». Per chiedere accesso all’ambulatorio, che si svolgerà di lunedì, basterà contattare la segreteria del Fondo Edo Tempia allo 015.351830, a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18. Ogni caso sarà poi valutato prima di fissare gli appuntamenti per le sedute che saranno gratuite, come tutte le prestazioni messe a disposizione dall’associazione, grazie al sostegno dei donatori.

Se ottobre è il mese in cui si parla di più del tumore alla mammella, quello della prevenzione e del sostegno alle pazienti è per il Fondo Edo Tempia un impegno che dura tutto l’anno e tutti i giorni. Gli ambulatori di senologia offrono visite gratuite con gli specialisti a Biella, Santhià e Ponzone. Il sostegno al programma regionale di screening dura da anni con la messa a disposizione di personale alle aziende sanitarie di Biella e di Vercelli per le mammografie a cui le donne sono invitate tramite lettera o per adesione spontanea. Per chi è in terapia, insieme al centro di ascolto psicologico, sono a disposizione i corsi di ginnastica in acqua e di scherma coreografica, il primo alla piscina Rivetti e il secondo all’Accademia dello sport della Pietro Micca, con i movimenti che aiutano la riabilitazione dopo le operazioni chirurgiche. È nato da pochi mesi anche il gruppo “Superiamo”, fatto da donne che hanno affrontato la malattia e che ora si sono messe a disposizione di chi sta vivendo la stessa esperienza.